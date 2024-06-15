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Марафон в Астане в воскресенье: какие дороги будут перекрыты

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Участники марафона бегут по улице
Участники марафона. Фото: официальный сайт акимата Астаны

Завтра, 16 июня, в Астане состоится марафон, в котором примут участие 6 тысяч человек из более 20 стран мира - на дорогах частично перекроют движение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата.

16 июня в Астане состоится третий по счету Astana Half Marathon. В нем примут участие 6 тысяч человек из более 20 стран мира. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах.

Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят.

Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города, мимо монумента "Байтерек", торгового центра "Хан Шатыр", Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

  • движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак - с 06:30 до 07:30;
  • движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова - с 07:10 до 08:35;
  • движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык - с 07:10 до 08:35;
  • движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы - с 07:20 до 08:00;
  • движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева - с 06:35 до 08:45;
  • движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран - с 07:30 до 09:00;
  • движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" - с 07:35 до 09:05;
  • движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит - с 07:45 до 09:15;
  • движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ "EXPO" - с 07:05 до 10:00.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (EXPO) на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел.

Добавим, Astana Half Marathon - ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км, 97,5 км, 10 км и скандинавская ходьба. Победители награждаются медалью, грамотой, денежным сертификатом и другими ценными призами. Каждый финишер получает памятную медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117946-marafon-v-astane-v-voskresene-kakie-dorogi-budut-perekryty/

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