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Токаев выразил соболезнования родным Мурата Ауэзова

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Касым-Жомарт Токаев и Мурат Ауэзов в 2022 году
Касым-Жомарт Токаев и Мурат Ауэзов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Мурата Ауэзова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, культуролога, востоковеда, кавалера ордена "Барыс" I степени, дипломата Мурата Мухтаровича Ауэзова, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Мурат Мухтарович был выдающейся личностью и интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь обогащению духовного мира нации и расширению горизонтов казахской науки. Его бесценным наследием стали глубокие исследования в области казахской литературы, культуры и истории. Активно занимаясь политической и общественной деятельностью, он внес огромный вклад в повышение авторитета Казахстана на международном уровне. Имя и светлый образ Мурата Мухтаровича, прожившего яркую жизнь и достойно продолжившего путь своего талантливого отца Мухтара Ауэзова, навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в телеграмме.

О смерти Мурата Мухтаровича стало известно вчера. Государственный деятель скончался после продолжительной болезни в возрасте 81 года.

Добавим, на сайте посольства РК в ФРГ говорится, что Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области в семье выдающегося писателя, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауезова.

В 1965 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по специальности "Филолог-востоковед". После провозглашения Казахстаном своей независимости Мурат Мухтарович принял активное участие в преобразовании страны, был депутатом парламента, занимался литературными исследованиями и стал первым послом Казахстана в Китайской Народной Республике.

Является автором свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, а также таких известных монографий как "Времен связующая нить" (1972), "Иппокрена. Хождения к колодцам времен" (1997) и "Уйти, чтобы вернуться" (2002).

С 2007 года возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117910-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-murata-auezova/

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