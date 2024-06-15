Слезы, радость родителей: эмоции выпускников после сдачи ЕНТ показали в Миннауки (видео)
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В Миннауки и высшего образования показали эмоции выпускников, вот-вот сдавших ЕНТ. Некоторых детей в качестве поддержки ждут родные, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Министерстве науки и высшего образования показали эмоции выпускников, сдавших ЕНТ.
Так, один из сдавших тест набрал 134 балла, но был недоволен результатом. По словам мальчика, он мог бы набрать больше. А вот другой набравший такое же количество баллов на радостях позвонил сразу маме.
"134 балла? Жаным, жаным, я же говорила, я знала (что наберешь такой балл - прим. ред.)", - сказала по телефону женщина.
Многих сдающих на улице ожидают родные.
"Сезон сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане дарит множество ярких эмоций и незабываемых моментов. Вот несколько историй, которые вдохновляют и показывают, насколько важны целеустремленность и трудолюбие", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
В Миннауки напомнили, что ЕНТ продолжится до 5 июля, а для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых был объявлен режим ЧС, - до 12 июля.
Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля.
3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел ЕНТ и набрал самый высокий балл по стране - 138 из 140 возможных баллов. А на днях были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.
При этом напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.
Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117901-slezy-radost-roditeley-emocii-vypusknikov-posle-sdachi-ent-pokazali-v-minnauki-video/