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Слезы, радость родителей: эмоции выпускников после сдачи ЕНТ показали в Миннауки (видео)

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Выпускники с родителями после ЕНТ
Выпускники с родителями. Кадр из видео: instagram.com/gylym_jogarybilim

В Миннауки и высшего образования показали эмоции выпускников, вот-вот сдавших ЕНТ. Некоторых детей в качестве поддержки ждут родные, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Министерстве науки и высшего образования показали эмоции выпускников, сдавших ЕНТ.

Так, один из сдавших тест набрал 134 балла, но был недоволен результатом. По словам мальчика, он мог бы набрать больше. А вот другой набравший такое же количество баллов на радостях позвонил сразу маме.

"134 балла? Жаным, жаным, я же говорила, я знала (что наберешь такой балл - прим. ред.)", - сказала по телефону женщина.

Многих сдающих на улице ожидают родные.

"Сезон сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане дарит множество ярких эмоций и незабываемых моментов. Вот несколько историй, которые вдохновляют и показывают, насколько важны целеустремленность и трудолюбие", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В Миннауки напомнили, что ЕНТ продолжится до 5 июля, а для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых был объявлен режим ЧС, - до 12 июля.

Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля.

3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел ЕНТ и набрал самый высокий балл по стране - 138 из 140 возможных баллов. А на днях были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.

При этом напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117901-slezy-radost-roditeley-emocii-vypusknikov-posle-sdachi-ent-pokazali-v-minnauki-video/

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