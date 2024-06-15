Казахстанку наказали на публикацию фото в соцсетях
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Жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за публикацию фото религиозного содержания в социальных сетях, передает NUR.KZ на областной суд.
В суде Атырау было рассмотрено дело в отношении местной жительницы по делу об административном правонарушении по пункту 3 части 1 статьи 490 КоАП (нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях).
Установлено, что гражданка А. на своей личной странице во "ВКонтакте" в открытом доступе опубликовала фото религиозного содержания, сообщается на официальном сайте областных судов.
Ее признали виновной в совершении адмправонарушения и оштрафовали на 129 220 тенге с приостановлением деятельности сроком на 3 месяца.
Постановление суда вступило в законную силу.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 490 КоАП, нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, в частности, распространение материалов религиозного содержания влечет штраф:
- на физических лиц в размере 50 МРП (184 тыс. тенге);
- на юридических лиц - 200 МРП (738 тыс. тенге).
Также следует приостановка деятельности на три месяца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117895-kazahstanku-nakazali-na-publikaciyu-foto-v-socsetyah/