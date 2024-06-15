"Возрастной" тариф ввела казахстанская авиакомпания при полетах за границу

Пассажиры Qazaq Air в возрасте от 60 лет, а также от 16 до 21 года включительно теперь смогут пользоваться возрастным тарифом при международных перелетах, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Qazaq Air сообщила о введении возрастных тарифов на международных авиаперелетах, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Воспользоваться тарифом смогут женщины и мужчины старше 60 лет и молодежь от 16 до 21 года включительно. Такой вид тарифа уже действует на внутренних рейсах.

Для приобретения билета по специальному тарифу необходимо перейти на сайт flyqazaq.com, указать направление и дату путешествия, выбрать в выпадающем списке, к какой категории относится пассажир с учетом возраста.

Далее загрузится страница с вариантами перелета, в специальной вкладке нужно будет выбрать тариф "Возрастной", заполнить личные данные и перейти к оплате билета.

"Преимуществами такого тарифа является более низкая цена и правила применения: нет ограничений по изменению даты рейса (при условии наличия мест в этом же классе бронирования), штрафов за возврат, а багаж включен в стоимость билета. Гибкие правила применения тарифа особенно подходят студентам, так как позволяют заранее спланировать поездку", - говорит официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.

Напомним, вчера представители Международного аэропорта Алматы сообщили, что международные рейсы полностью перенесли в новый терминал, открытие которого состоялось 1 июня.

По информации на официальном сайте перевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.