Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Возрастной" тариф ввела казахстанская авиакомпания при полетах за границу

Опубликовано:

Самолет авиакомпании Qazaq Air в небе
Самолет Qazaq Air. Фото: t.me/qazaqair

Пассажиры Qazaq Air в возрасте от 60 лет, а также от 16 до 21 года включительно теперь смогут пользоваться возрастным тарифом при международных перелетах, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Qazaq Air сообщила о введении возрастных тарифов на международных авиаперелетах, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Воспользоваться тарифом смогут женщины и мужчины старше 60 лет и молодежь от 16 до 21 года включительно. Такой вид тарифа уже действует на внутренних рейсах.

Для приобретения билета по специальному тарифу необходимо перейти на сайт flyqazaq.com, указать направление и дату путешествия, выбрать в выпадающем списке, к какой категории относится пассажир с учетом возраста.

Далее загрузится страница с вариантами перелета, в специальной вкладке нужно будет выбрать тариф "Возрастной", заполнить личные данные и перейти к оплате билета.

"Преимуществами такого тарифа является более низкая цена и правила применения: нет ограничений по изменению даты рейса (при условии наличия мест в этом же классе бронирования), штрафов за возврат, а багаж включен в стоимость билета. Гибкие правила применения тарифа особенно подходят студентам, так как позволяют заранее спланировать поездку", - говорит официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.

Напомним, вчера представители Международного аэропорта Алматы сообщили, что международные рейсы полностью перенесли в новый терминал, открытие которого состоялось 1 июня.

По информации на официальном сайте перевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117865-vozrastnoy-tarif-vvela-qazaq-air-dlya-nekotoryh-kazahstancev-pri-poletah-za-granicu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.