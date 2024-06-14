Сильные осадки, грозы и жара: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на субботу, 15 июня, в ряде областей Казахстана - ожидаются сильные осадки, грозы и жара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

15 июня на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере Актюбинской области тоже ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

15 июня днем по Атырауской области будет сильная жара 35-39 градусов.

Днем на востоке, юге Костанайской области прогнозируется гроза. Днем - сильная жара до 37 градусов.

В субботу на севере, востоке области Ұлытау - гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

15 июня днем на севере, востоке, юге Карагандинской области временами обещают сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на северо-западе, востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июня на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, западный при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем по области гроза, на западе, севере области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

15 июня на юге, в горных районах Алматинской области временами возможна гроза, днем - град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. 15 июня на большей части области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июня в горных районах области Жетісу - гроза, днем град. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. 15 июня на севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Акмолинской области тоже ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 15-17 июня на юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный днем 15-17 июня на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области - гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.