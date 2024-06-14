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Умер Мурат Ауэзов

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Мурат Ауэзов
Мурат Ауэзов. Фото: facebook.com/Мурат Ауэзов

В возрасте 81 года умер казахстанский общественный деятель Мурат Ауэзов - сын великого писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

Информацию о смерти Ауэзова сообщил на своей странице в Facebook журналист, президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

"После долгой болезни ушел из жизни гордость нации, выдающийся мыслитель Мурат Ауэзов. Прощай, дорогой Мурат Мухтарович!" - написал он.

Как пишет издание Tengrinews.kz, информацию о смерти общественного деятеля подтвердили в управлении культуры акимата Алматы.

На официальном сайте посольства РК В ФРГ говорится, что Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области. М.Ауэзов формировался как личность в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова.  Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.

В 1965 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по специальности филолог-востоковед. После провозглашения Казахстаном своей независимости, он принял активное участие в преобразовании страны, был депутатом парламента, занимался литературными исследованиями и стал первым Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Он является автором свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, а также таких известных монографий как "Времен связующая нить" (1972), "Иппокрена. Хождения к колодцам времен" (1997), и "Уйти, чтобы вернуться" (2002).

С 2007 года Мурат Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117787-umer-murat-auezov/

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