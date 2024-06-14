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Астанчанам временно разрешили заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах

Опубликовано:

Автобусная полоса нанесена на дорогу
Автобусная полоса. Иллюстративное фото: gov.kz

Департамент полиции Астаны обратился к автомобилистам - водителям временно разрешили заезжать на автобусные полосы по ряду улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"В целях снижения транспортной нагрузки, в период с 14 июня по 1 июля текущего года, на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", - сообщили в ведомстве.

Это связано с производством работ по среднему ремонту магистральных улиц города, с укладкой асфальтового покрытия проезжей части и нанесению дорожной разметки - движение авто там временно ограничивается.

"Уважаемые водители! Департамент полиции города Астаны просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы. В целях собственной безопасности, просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты исключая из него закрытые участки улиц", - обратились полицейские автомобилистам.

Напомним, левый берег Астаны сегодня парализовало из-за ремонта дорог. Отмечалось, что в Астане уже несколько дней приложения и карты показывают "бордовые" дороги - цвет обозначает пробки, которые сейчас достигают 7 баллов из-за ремонта улиц.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов изменили свои маршруты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117778-astanchanam-vremenno-razreshili-zaezzhat-na-avtobusnye-polosy-na-nekotoryh-ulicah/

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