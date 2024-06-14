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Смартфоны, шпаргалки и другая "запрещенка": сколько человек лишились возможности сдать ЕНТ

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Заполнение бланка
Заполнение бланка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Миннауки и высшего образования опубликовало промежуточные результаты ЕНТ-2024. Отмечается, что уже почти 270 абитуриентов по стране набрали более 130 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Так, по данным министерства, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали уже 164 тысяч раз. Из них 74% абитуриентов сдавали на казахском, 26% – на русском, 115 человек – на английском языках.

"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл – 138 баллов. 130 баллов и выше набрали 266 человек", – рассказали специалисты.

Также за четыре недели в ЕНТ приняло участие 510 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

"На сегодняшний день выявлено 315 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 219 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 89 человек, их результаты также аннулированы.

После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено", – добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября 2024 года будет проводиться анализ видеозаписей, и случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля. Сдают его в 14 регионах страны, при этом в связи с режимом ЧС, объявленным в 6 областях, регистрация на участие в тестировании была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут до 12 июля.

3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал самый высокий балл по стране. Он набрал 138 из 140 возможных баллов.

А вчера были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.

При этом напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также в конце января в Наццентре озвучивали пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117733-smartfony-shpargalki-i-drugaya-zapreshchenka-skolko-chelovek-lishilis-vozmozhnosti-sdat-ent/

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