Полицейские патрулируют улицы и взяли под контроль заведения в Павлодарской области

В Павлодарской области в связи с проведением с 12 по 15 июня 2024 года торжественных мероприятий по вручению аттестатов выпускникам усилена охрана порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот период охрана общественного порядка и дорожная безопасность проводятся в три этапа.

Первый этап - разъяснительная работа с педагогическим составом, родителями и выпускниками школ.

"Он подразумевает встречи и предупредительно-разъяснительную работу с администрацией школ, преподавательским составом, родителями и выпускниками о соблюдении мер безопасности, недопущении фактов нарушений общественного порядка, управления автотранспортными средствами до достижения необходимого возраста, употребления алкогольных напитков и т.д., с приведением конкретных примеров", - пояснили в ДП Павлодарской области.

При этом первыми руководителями полиции области осуществляется контроль за несением службы личным составом, задействованным на мероприятиях по школам, закреплены ответственные из числа начальников служб, отделов, отделений и групп.

Для выпускников подготовили информационные буклеты о соблюдении мер личной безопасности, правил дорожного движения.

Второй этап - охрана общественного порядка и дорожной безопасности на торжественных мероприятиях по вручению аттестатов выпускникам на базе каждой школы.

Третий этап - патрулирование на улицах и в общественных местах. Взяты под контроль развлекательные, досуговые места и другие места массового скопления людей.

Также совместно с территориальными ДЧС обеспечивается патрулирование на водоемах.

В целях недопущения нарушений ПДД со стороны выпускников и лиц, их сопровождающих, усилены наряды дорожно-патрульной службы.

Ранее в связи с завершением учебного года и проведением торжественных мероприятий МВД опубликовало обращение к казахстанским выпускникам и их родителям. Их призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения.

А казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева показала трогательное видео со школьного выпускного своей дочери - важное мероприятие они посетили всей семьей. Также знаменитость поделилась воспоминаниями о том, как прошло ее собственное прощание со школой.