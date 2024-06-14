Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скончался экс-министр здравоохранения КазССР Талапкали Измухамбетов

Опубликовано:

Талапкали Измухамбетов
Талапкали Измухамбетов. Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения

Министерство здравоохранения сообщило о смерти Талапкали Измухамбетова - заслуженного деятеля страны и экс-главы Минздрава Казахской ССР, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сегодня ушел из жизни экс-министр здравоохранения страны, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник Республики Казахстан, Отличник здравоохранения СССР, наставник многих поколений медицинских работников Измухамбетов Талапкали Абишевич, сообщается на официальном сайте МЗ.

Напомним, в конце мая стало известно о смерти другого экс-министра Казахской ССР и основателя Казахской академии питания Торегельды Шарманова.

По информации на сайте Национальной медассоциации, Талапкали Абишевич родился в 1943 году в Астраханской области России. Окончил в 1966 году лечебный факультет Астраханского медицинского института, в 1994 году - юридический факультет КазНУ им. аль-Фараби.

Профессиональную деятельность начал врачом-хирургом, затем работал главным врачом Центральной районной больницы, заместителем заведующего и заведующим Восточно-Казахстанского и Алматинского облздравотделами.

В 1987-1990 годы занимал пост министра здравоохранения Казахской ССР. Впоследствии работал заведующим сектором и заведующим отделом Аппарата президента и кабинета министров РК. Являлся также депутатом Верховного совета и депутатом маслихата Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117616-skonchalsya-eks-ministr-zdravoohraneniya-talapkali-izmuhamedov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.