Скончался экс-министр здравоохранения КазССР Талапкали Измухамбетов

Министерство здравоохранения сообщило о смерти Талапкали Измухамбетова - заслуженного деятеля страны и экс-главы Минздрава Казахской ССР, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сегодня ушел из жизни экс-министр здравоохранения страны, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник Республики Казахстан, Отличник здравоохранения СССР, наставник многих поколений медицинских работников Измухамбетов Талапкали Абишевич, сообщается на официальном сайте МЗ.

Напомним, в конце мая стало известно о смерти другого экс-министра Казахской ССР и основателя Казахской академии питания Торегельды Шарманова.

По информации на сайте Национальной медассоциации, Талапкали Абишевич родился в 1943 году в Астраханской области России. Окончил в 1966 году лечебный факультет Астраханского медицинского института, в 1994 году - юридический факультет КазНУ им. аль-Фараби.

Профессиональную деятельность начал врачом-хирургом, затем работал главным врачом Центральной районной больницы, заместителем заведующего и заведующим Восточно-Казахстанского и Алматинского облздравотделами.

В 1987-1990 годы занимал пост министра здравоохранения Казахской ССР. Впоследствии работал заведующим сектором и заведующим отделом Аппарата президента и кабинета министров РК. Являлся также депутатом Верховного совета и депутатом маслихата Алматы.