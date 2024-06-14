Начнут ли казахстанцев наказывать за приставания на работе, рассказали в МВД

Зампредседателя Комитета адмполиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге СЦК высказался о возможности введения в Казахстане ответственности за харассмент на рабочем месте, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у замглавы Комитета административной полиции Рената Зулхаирова, планируется ли внести в законы страны нормы, согласно которым за харассмент и приставания на рабочем месте человек будет привлекаться к ответственности.

"В настоящее время Минтруда и соцзащиты проводит соответствующую работу по введению ответственности за харассмент.

В настоящее время данные поправки и инициатива находится на обсуждении в госорганах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться", - отметил Ренат Зулхаиров.

Напомним, в феврале вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование).

Игорь Лепеха сказал, что "когда-то Казахстан придет к введению этих норм".

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, харассмент (сексуальные домогательства) – это нежелательное вербальное или физическое поведение сексуального характера.

Сексуальное домогательство может охватывать любое сексуально мотивированное поведение, которое человек, в отношении которого оно совершается, считает оскорбительным.

В 1994 году Верховный суд США постановил, что поведение можно считать харассментом и ущемлением гражданских прав человека, если оно создает враждебную и оскорбительную рабочую среду.

Кроме того, в апреле 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Сегодня в МВД РК рассказали, что изменится в жизни казахстанцев после вступления данного закона в силу.