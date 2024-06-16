Операции по 13 часов, отрыв спинного мозга и излечение эпилепсии: нейрохирург из Алматы рассказал о работе

Операции по 13 часов, отрыв спинного мозга и излечение эпилепсии – это не сюжет для страшных историй, а вполне реальная жизнь алматинского нейрохирурга, передает корреспондент NUR.KZ.

Ко Дню медицинского работника, который празднуется каждое третье воскресенье июня, мы поговорили с врачом об одном из самых сложных направлений медицины. Доктор Марат Алматов из Центральной городской клинической больницы Алматы рассказал, как продвинулась нейрохирургия в Казахстане и возможна ли успешная пересадка головы.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Марат Алматов родился в Кызылординской области, рядом с Байконуром. Наблюдая за стартом ракет, он мечтал однажды и сам оказаться внутри такого космического корабля. Но жизнь распорядилась иначе. Мама будущего доктора трудилась операционной медсестрой в местной больнице. Иногда приходилось брать с собой на работу и сына, который все больше заинтересовывался медициной.

Когда пришло время определяться с выбором профессии, Марат уже точно знал – он станет хирургом. Но то, что придется делать операцию на человеческом мозге, даже представить не мог.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Свою первую операцию помню очень четко – я был молодым специалистом, всего год как окончившим медицинскую академию. Поступил пациент после ДТП с тяжелой спинно-мозговой травмой – полный вывих 4 и 5 шейных позвонков. Тело было полностью парализовано, а каждое движение сопровождалось травматическим шоком, потому что позвонки не состояли уже в одной оси. Был отрыв спинного мозга.

Сложность была в том, что здесь находятся позвоночные артерии, которые если бы начали кровить, то остановить кровотечение было бы невозможно в условиях районной больницы, где я тогда работал. Сейчас понимаю, насколько мне повезло и насколько смел в силу молодости я был, решившись на такую операцию. Волнение, конечно, было, но я не должен был показывать свой страх коллегам. В результате операция прошла успешно", – говорит доктор.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За своих пациентов Марат Серикович, теперь уже врач высшей категории, всегда переживает, особенно, если помочь человеку сложно или практически невозможно. И радуется, когда больной идет на поправку.

"Самая долгая моя операция длилась более 12 часов. Ночью меня вызвали в больницу в областном центре, где тогда еще не было МРТ, только экстренная КТ, которая показывала основную проблему – мозговую гематому. Операция началась в три часа ночи – я вскрыл голову, хотел удалить гематому, а она не удаляется.

Компьютерная томография не показала, но там была большая опухоль и она кровила. Оперировать пришлось всю ночь, закончили лишь в четыре часа дня. Все это время я не спал, не ел и лишь утром выпил кофе, когда пришли коллеги. Останавливать работу было нельзя. Самое главное, пациент держался – гемодинамические показатели позволили проводить такую длительную операцию.

Когда пациент очнулся, у меня была такая радость и удовлетворение от проделанной работы – передать словами сложно, только хирурги поймут", – говорит Марат Серикович.

Нейрохирургическая операция. Фото: из личного архива

В целом, в отделении нейрохирургии, которым заведует Алматов, в год проводятся около 600 операций. Это направление медицины, уверяет доктор, стремительно развивается в нашей стране и уже достигло мирового уровня. Большое значение для лечения любой болезни является диагностика – она позволяет выявить заболевания на ранней стадии.

Но и терапия не стоит на месте – к примеру, нейрохирурги успешно избавляют больных от эпилепсии, которая считалась неизлечимой. Однако современная медицина показала – избавиться от судорог можно с помощью всего одной операции.

На сегодня уже 20 человек успешно прооперированы в отделении нейрохирургии ЦГКБ. Кроме того, проводятся операции пациентам с ДЦП, что позволяет поставить их на ноги.

Нейрохирургическая операция. Фото: из личного архива

"Сейчас развивается малоинвазивная хирургия – без разрезов. Мы тоже стремимся к этому – в данный момент у меня в отделении находятся 29 больных, 17 из которых провели малоинвазивное вмешательство. После такой операции пациент может сразу вставать, уже через 4-5 дней он может покинуть больницу, а через месяц – вернуться к обычной жизни.

Тогда как открытые операции имеют больший риск инвалидизации, а на реабилитацию уходит порядка 3-4 месяцев. Тем не менее, полностью отказаться от них невозможно", – говорит врач.

Пациенты обращаются с разными проблемами – это и эпилепсия, и опухоли со сложным распространением, остеохондрозы, хронические болевые синдромы спины. Значительно "помолодел" инсульт – в отделении уже "отметились" 18-летние пациенты.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кстати, нередко, говорит врач, люди идут не к медикам, а к знахарям, остеопатам, обращаясь к традиционной науке в последнюю очередь. А ведь многие болезни можно было бы предотвратить или вылечить на начальной стадии. Для этого нужна профилактика и своевременное обследование.

"Недавно я выиграл грант и прошел стажировку в Великобритании. Там пациенты обязательно проходят каждый год чекап, чтобы выявить заболевания. У них нет страховой системы, медицина бесплатна, но проблема в том, что свою очередь можно ждать месяцами. Выход – обращаться в частную клинику, что очень дорого. Потому надо уделять внимание не лечению, а, в первую очередь, профилактике", – говорит Марат Серикович.

А вот в пересадку мозга доктор не верит – он убежден, что в ближайшие 50 лет ничего такого случиться не может. Впрочем, исключать вероятность полностью тоже не берется, ведь еще недавно никто не верил, что эпилепсию можно будет вылечить. Пересадку целой головы от одного тела другому он тоже считает затеей безуспешной.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Такие попытки были в мире, но пациенты прожили не более 2-3 дней после операции. В целом, если человек умен и приносит пользу обществу, почему бы не позволить ему менять тело. Но с другой стороны, я – верующий человек, и в таком случае мы выступаем против воли бога", – отмечает врач.

Удивительные способности мозга открылись ему, когда после операции один из пациентов внезапно забыл казахский язык и заговорил на русском и английском, а последнего, к слову, ранее он не знал. Со временем он вернул навыки.

"Человеческий мозг не до конца изучен. Мы не знаем, почему мы думаем, разговариваем. Искусственный интеллект не дошел до такого уровня, чтобы полностью выполнять функции головного мозга. Мы используем, наверное, 20% своих возможностей. В головном мозге очень много нюансов, которые будут изучать будущие поколения", – делится Марат Алматов.

Марат Алматов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Профессия нейрохирурга будет востребованной, пока жив человеческий мозг, а значит – всегда. Изо дня в день докторам придется вставать у операционного стола, смотреть в микроскоп и спасать жизни и здоровье пациентов.

А чтобы однажды не прийти к эмоциональному выгоранию, Марат Серикович старается выделять время, чтобы провести его с семьей – он и его супруга-учительница воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двоих дочерей, старшая из которых тоже планирует идти в медицину.

Лучшим отдыхом доктор называет походы в горы с детьми – с ними забываются тяжелые операции и сложные рабочие моменты.