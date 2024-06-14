Павлодарца признали банкротом, а потом отменили это решение

В Павлодаре банк-кредитор обратился с иском в суд об оспаривании решения налогового органа о признании гражданина банкротом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Павлодара имел кредитные обязательства перед двумя банками. Должник досрочно исполнил обязательства в пользу одного банка, а по второму кредиту долг не погашал.

Несмотря на это, налоговый орган признал его банкротом. Не согласившись с таким решением, второй кредитор обратился в суд.

Решением СМАС Павлодарской области требования второго кредитора были удовлетворены, а решение налогового органа о признании мужчины банкротом признано незаконным.

В суде указали, что в данном случае не были соблюдены требования закона для признания человека банкротом. Так, в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства он ежемесячно исполнял обязательства по кредиту в пользу одного кредитора.

"Должник сообщил налоговому органу о наличии лишь одного кредитора. То есть должником скрыт факт наличия имущественных обязательств и исполнения таких обязательств перед другим кредитором", - отметили в суде.

Также налоговый орган нарушил процедуру внесудебного банкротства физического лица - не проверил сведения на предмет неисполнения должником обязательств свыше пяти лет.

Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее житель Риддера накопил долг по трем исполнительным производствам на сумму почти 6 млн тенге, не имел работы и собственности и по решению суда был признан банкротом.

Через похожую процедуру прошла жительница Алматинской области, мать семерых детей. Женщина продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Ее признали банкротом, так как она не имела работы и других источников дохода и имущества для погашения кредиторской задолженности.

А в Кызылорде к вдове, которая осталась без работы с четырьмя детьми на руках, применили процедуру банкротства. Задолженность многодетной матери по кредиту превышала 8 млн тенге.