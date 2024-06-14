Усиление службы: полицейские Алматы обратились к выпускникам и их родителям

Полиция Алматы усилила службу в дни вручения аттестатов - обращение стражей порядка к выпускникам и родителям глава ДП Арыстангани Заппаров опубликовал на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Главный полицейский южной столицы напомнил, что сейчас в общеобразовательных школах города проводятся церемонии вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании.

"Очень важно не омрачить этот день неприятными инцидентами. Поэтому полицией принят ряд мер, направленных на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Для координации действий служб и подразделений, своевременного реагирования на возможные изменения обстановки, в нашем подразделении создан оперативный штаб. Уплотнена дислокация патрульных нарядов, усилена профилактическая работа. К тому же эти меры направлены на пресечение правонарушений с участием несовершеннолетних", - сообщил также начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

Стоит отметить, что ранее стражи порядка обращались к школьникам и их родителям в преддверии последнего звонка. Выпускников предупреждали об усилении мер.

В этом году казахстанским выпускникам запретили проводить пышные мероприятия в ресторанах и устраивать выезды на автомобилях.

Напомним, что на днях в Сети появилось видео, на котором группа молодых людей в школьной форме высунулись из окон авто по пояс во время его движения по оживленной дороге в Алматы. В полиции заявили, что по данному факту проводится проверка.