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Павлодарцев призвали не покупать дешевое молоко

Опубликовано:

Женщина покупает молоко в магазине
Магазин. Иллюстративное фото: sergeyryzhov / Gety Images

Специалисты по защите прав потребителей призвали павлодарцев не гнаться за дешевым молоком, а также тщательно изучать этикетку продукта, передает "Ирбис TV".

Если в составе молока нет натуральных ингредиентов - большой вопрос, принесет ли такой напиток пользу. Павлодарские специалисты призвали каждого покупателя внимательно изучать этикетку.

"Изготовители такого молока испытывают дефицит в молочном сырье, стараясь снизить свои издержки на производство, используют в качестве сырья сухое молоко. Однако не указывают это на этикетке, это нарушение нормативных документов. Так, согласно регламентам Таможенного союза, молоко из восстановленного сухого молока должно называться молочным напитком, но никак не молоком", - рассказал медиатор-юрист Алимбек Агибаев.

Удорожание молока и молочной продукции ведет к тому, что торговые сети отказываются приобретать на продажу скоропортящийся товар, предпочитая заменитель. Поэтому специалисты призывают покупателей быть бдительными.

В прошлом году в Казахстане продукты из молока сильно выросли в цене. Питьевое молоко подорожало на 20%, а консервированное – на 26,4% за год. При этом объем производства молочных продуктов увеличился на четверть по сравнению с годом ранее.

В 2024 году в Павлодарской области трехлетний мальчик выпил молоко больного животного и заразился бруцеллезом - тяжелой инфекцией, которая может привести к инвалидности. В сфере ветеринарии в регионе обнаружили грубые нарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117301-pavlodarcev-prizvali-ne-pokupat-deshevoe-moloko/

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