Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Костанай остался без холодной воды

Опубликовано:

Водопроводный кран на раковине
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Костаная остались без холодной воды из-за аварии на сетях. В городском акимате прокомментировали ситуацию, передает издание "Костанайские новости".

Как сообщили журналистам в акимате, в четверг, 13 июня, на очистных сооружениях произошла аварийная ситуация.

"В связи с тем, что на город идет большой разбор воды и резервуары не успевают наполняться, в 18:30 было принято решение понизить давление воды до 4 атмосфер.

В 23:10 остановили насосную станцию для заполнения резервуаров. Коммунальные службы работают, выясняют причину аварии", - сообщили в ведомстве.

Агентство Kazinform пишет, что без воды остался и ближайший к Костанаю населенный пункт — село Заречное.

"Уважаемые жители села Заречное! В связи с аварией на водоводе будет производиться отключение воды с 00 до 6 часов. Приносим извинения за причиненные неудобства", — сообщил сельский акимат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117235-kostanay-ostalsya-bez-vody/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.