Костанай остался без холодной воды

Жители Костаная остались без холодной воды из-за аварии на сетях. В городском акимате прокомментировали ситуацию, передает издание "Костанайские новости".

Как сообщили журналистам в акимате, в четверг, 13 июня, на очистных сооружениях произошла аварийная ситуация.

"В связи с тем, что на город идет большой разбор воды и резервуары не успевают наполняться, в 18:30 было принято решение понизить давление воды до 4 атмосфер.

В 23:10 остановили насосную станцию для заполнения резервуаров. Коммунальные службы работают, выясняют причину аварии", - сообщили в ведомстве.

Агентство Kazinform пишет, что без воды остался и ближайший к Костанаю населенный пункт — село Заречное.

"Уважаемые жители села Заречное! В связи с аварией на водоводе будет производиться отключение воды с 00 до 6 часов. Приносим извинения за причиненные неудобства", — сообщил сельский акимат.