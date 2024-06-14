Костанай остался без холодной воды
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Жители Костаная остались без холодной воды из-за аварии на сетях. В городском акимате прокомментировали ситуацию, передает издание "Костанайские новости".
Как сообщили журналистам в акимате, в четверг, 13 июня, на очистных сооружениях произошла аварийная ситуация.
"В связи с тем, что на город идет большой разбор воды и резервуары не успевают наполняться, в 18:30 было принято решение понизить давление воды до 4 атмосфер.
В 23:10 остановили насосную станцию для заполнения резервуаров. Коммунальные службы работают, выясняют причину аварии", - сообщили в ведомстве.
Агентство Kazinform пишет, что без воды остался и ближайший к Костанаю населенный пункт — село Заречное.
"Уважаемые жители села Заречное! В связи с аварией на водоводе будет производиться отключение воды с 00 до 6 часов. Приносим извинения за причиненные неудобства", — сообщил сельский акимат.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117235-kostanay-ostalsya-bez-vody/