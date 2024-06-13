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В Алматы временно ограничат движение по проспекту Гагарина

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы на одну ночь перекроют движение по участку проспекта Гагарина. Здесь планируется проведение плановой реконструкции трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"С 23:00 14 июня до 09:00 15 июня 2024 года в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина от улицы Березовскго до улицы Байкадамова", – говорится в сообщении.

Движение будет закрыто в обе стороны.

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

По данным ведомства, этот трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – обратились к жителям и гостям Алматы в акимате.

Схема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также с 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

При этом с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 сентября.

При этом напомним, вчера сообщалось, что в Алматы с 17 июня начнутся гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. Жителей предупредили о возможных нештатных ситуациях.

Кроме того, в Алматы проводят ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117079-v-almaty-vremenno-perekroyut-dvizhenie-po-prospektu-gagarina/

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