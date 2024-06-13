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Драку на улице сняли на видео в Астане

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Драка в Астане
Драка. Кадр из видео: t.me/egovpress

Молодые люди подрались прямо на улице в Астане - потасовку сняли на видео очевидцы. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе столичного ДП, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Egov.press. На них видно, как двое молодых людей устроили драку на улице. Парни били друг друга по лицу. Позже к потасовке подключился еще один молодой человек, который вытащил из салона припаркованной машины какой-то предмет и собирался использовать его в качестве биты.

В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту задержаны три человека.

"Сотрудниками полиции установлены и задержаны трое жителей столицы. Все они привечены к административной ответственности за мелкое хулиганство", - заявили в ведомстве.

Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116974-draku-na-ulice-snyali-na-video-v-astane/

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