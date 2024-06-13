Новые футбольные поля появятся в Павлодаре

В Павлодаре установят более 20 тренажерных комплексов и обустроят свыше 10 футбольных полей. Появятся и новые стритбольные площадки, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как рассказал глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Insagram, в Павлодаре начаты работы по установке спортивных площадок.

"В этом году будет обустроено 25 стритбольных площадок с искусственным тартановым покрытием, 30 workout-площадок, 25 тренажерных комплексов, 12 футбольных полей с искусственным покрытием и 10 площадок с шахматными столами", - сообщил градоначальник.

Отметим, что стритбол - это вид баскетбола, отличающийся от обычного баскетбола количеством игроков (их 3) и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля c единственным кольцом.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре на улице Каирбаева новую баскетбольную площадку перекопали почти год назад, чтобы устранить аварию на сетях, но до сих пор не восстановили. Жители ближайших домов переживают за безопасность своих детей.

Также стало известно, что в Павлодаре будет проведена реновация Парка металлургов, площадь которого составляет более 11 га. Планируется установить здесь теннисный корт, а также построить универсальное футбольное поле, которое зимой можно будет использовать как каток.