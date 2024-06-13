"Ржавые, дырявые, торчат деревяшки": состояние труб показали в одном из микрорайонов Алматы (видео)

В Сети распространили видео, на котором блогер спустился под землю, чтобы показать состояние труб в одном из микрорайонов Алматы. Кадры прокомментировали в акимате города, передает NUR.KZ.

Ролик был опубликован в профиле zhest_kz в соцсети Tik-Tok.

Автор заявил, что решил посмотреть на состояние труб в микрорайоне Самал, по его словам, местные жители жалуются на частые проблемы с водой.

Он, увидев деревянные колышки, предположил, что таким образом чинят прорывы.

"Они все ржавые, все дырявые, в них торчат деревяшки", - высказался о состоянии труб автор ролика.

В ходе осмотра молодой человек заметил, что из одной из труб бежит вода, а после вышел к мету, куда эта вода стекает.

В пресс-службе акмата прокомментировали данное видео.

"Указанные водопроводные сети, проходящие внутри специального канала в мкр.Самал, единственные в городе уложенные таким методом. Введены в эксплуатацию в 1985 году, уровень износа превышает 80%. Полная реконструкция данной изношенной сети Д=300мм, протяженность которой составляет 4,369 км, запланирована на 2024 год", - сообщили в ведомстве.

По информации акимата, начаты работы 1 июня 2024 года, а по состоянию на 8 июня 2024 ведутся подготовительные работы - завезены материалы, ведется спуск труб в проходной канал.

Срок завершения реконструкции 16 октября 2024 года.

"Все работы выполняются внутри специального проходного канала, без земляных работ и ограничений для транспорта и пешеходов. За счет средств ГКП Алматы су в 2024 году планируется заменить 47 км. изношенных сетей водоснабжения", - добавили в ведомстве.

Отметим, ранее алматинцев предупреждали о ремонтных работах трубопровода. В южной столице отремонтируют сразу несколько участков.

Например, в Алматы заменят 1240 метров трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. По этой причине с 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении.

Также для безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции тепловых сетей, проходящих под проезжей частью, с 28 мая по 28 июля будет закрыто движение для автотранспорта на участке по ул. Шопена. Его протяженность составляет 673 метра - от ул. Байкадамова до ул. Журавлева.

Еще в Алматы заменят более 1,5 км трубопровода, эксплуатируемого с 1980 года, который проходит под улицей Бродского.