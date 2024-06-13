Almaty TV исполнилось 25 лет

Основанный в 1999 году Almaty TV является одним из старейших телеканалов нашей страны. Вот уже четверть века коллектив, в котором трудится свыше 200 сотрудников, вносит свой вклад в развитие отечественной медиаиндустрии, сообщает телеканал.

Первый эфир тогда еще регионального ресурса продлился всего 3 часа. В качестве эксперимента транслировались - спектакли, фильмы и, конечно же, новости. В последующем благодаря энтузиазму и каждодневной работе творческой команды телеканал сумел завоевать признание и доверие зрителей.

Делая упор на производстве информационно-аналитических, культурологических и познавательных проектов, только за последний год было выпущено свыше 10 тысяч новостных сюжетов, специальных репортажей и документальных фильмов, а также более 30 программ и сериалов.

Ведущие. Фото: almaty.tv

По словам генерального директора телеканала Тимура Базарбаева, в год своего 25-летия Almaty TV решил порадовать своих зрителей сразу двумя новыми телесезонами, первый из которых стартовал на Наурыз. К осени готовится еще несколько ярких и вдохновляющих шоу, а также 7 сериалов собственного производства.

"В юбилейном году нашим коллективом планируется провести порядка 40 мероприятий, тематическая направленность которых предполагает исключительно социальный и благотворительный характер. К примеру, в эфире новостей запускается рубрика "25 добрых дел", а на нашей digital-платформе - проект для детей "Воплоти мечту". Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших зрителей. С вашей поддержкой мы будем и дальше говорить, показывать и вещать о самом главном, нужном и полезном", - отметил Тимур Базарбаев.

Стоит отметить, что с августа 2022 года Almaty TV получил республиканский статус и вошел в список обязательных к трансляции каналов на всей территории Республики Казахстан, а технический охват аудитории расширен с 47 до 89%.

В том же году проведен ребрендинг телеканала. Обновление бренда в освежающе-зеленый цвет символизировало новый этап развития Almaty TV: синергии традиционной эфирной и цифровой интернет-среды, экологичности и полезности производимых продуктов. Акцент был сделан на "современную классику", объединяющую как взрослую аудиторию телевидения, так и молодое поколение зрителей, потребляющего контент в соцсетях, стриминговых онлайн-ресурсах и др.

В 2023 году спустя 7 лет после строительства был обновлен главный студийный павильон телеканала. В рамках реконструкции построены современные адаптивные декорации и впервые применено полимерное наливное покрытие. Полезная площадь студии расширена в 2 раза. При поддержке акимата Алматы также приобретено новое съемочное и монтажное оборудование.

Коллектив. Фото: almaty.tv

В результате мер по совершенствованию эфирной политики показатели телесмотрения Almaty TV демонстрируют устойчивую положительную тенденцию. Так, согласно данным "K Research Central Asia", количество уникальных зрителей за последний год составило - 4,2 млн человек. Доля собственного производства на государственном языке доведена до 83%.

В рамках реализации новой информационной стратегии существенно укрепились позиции телеканала в Интернете. Показатели сайта увеличились в 5 раз - с 9 до 45 млн просмотров. Количество подписчиков в YouTube превысило 1,2 млн человек. Совсем скоро будет представлен обновлённый веб-сайт и его мобильная версия.