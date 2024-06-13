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"Подставил мне в лоб двустволку": судоисполнителю из Павлодара пришлось рисковать жизнью

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Государственный судебный исполнитель Анастасия Орлова
Анастасия Орлова. Фото: irbistv.kz

Судебный исполнитель из Павлодара Анастасия Орлова рассказала о своих рабочих буднях. Отмечает, что однажды даже пришлось рискнуть жизнью - ей приставили к голове ружье, передает "Ирбис TV".

Без тяжелого труда судебных исполнителей начался бы полный хаос и беззаконие. Проигравший в суде никогда с радостью не станет выплачивать долг. Вот на этот случай и необходимы такие бесстрашные служащие закона как Анастасия Орлова.

"Работа нелегкая, она психологически сложная. Люди не понимают, что судебный исполнитель исполняет свои задачи и цели. Они считают, что судебный исполнитель лично в своих целях хочет взыскать с них сумму. Либо выселить из жилья, много угроз поступает в адрес судебного исполнителя.

Спасает сдержанность, я государственный служащий и не имею права эмоционировать и выражаться неправильно", - рассказала государственный судебный исполнитель территориального отдела по исполнению судебных актов Павлодара департамента юстиции Павлодарской области Анастасия Орлова.

Женщина - одна из лучших специалистов в этой сфере. Ей доверяют самые сложные и запутанные дела, иногда ей приходится рисковать собственной жизнью.

"По решению суда необходимо было освободить незаконно занятое помещение, когда с правоохранительными органами нам не предоставили доступ. Была взломана дверь, и мужчина подставил мне в лоб двустволку. Это было самое страшное, что я помню. Это был пожилой мужчина на стрессе, мне было страшно", - вспоминает Анастасия Орлова.

Сейчас она обрабатывает материалы по 95 должникам. И по каждому из них намерена добиться результата.

А в Жамбылской области частного судебного исполнителя заподозрили в хищении 3,1 млн тенге, подлежащих взысканию от должников в пользу государства и банковских организаций. Прокуратура Тараза начала досудебное расследование.

В Астане в отношении частного судебного исполнителя заведено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Он подозревается в краже алиментов на сумму свыше 1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116644-podstavil-mne-v-lob-dvustvolku-sudoispolnitelyu-iz-pavlodara-prishlos-riskovat-zhiznyu/

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