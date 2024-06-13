Уличные камеры за 5,5 млрд тенге уже год не могут подключить в Актюбинской области
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В Актюбинской области так и не заработали камеры, которые обошлись бюджету в 5,5 миллиарда тенге. В акимате заявили, что подключат их в ближайшее время, передает сайт телеканала КТК.
По данным телеканала, масштабный проект по повсеместной установке видеокамер задумали для безопасности в общественных местах и на дорогах.
Чиновники утверждали, что отныне жители будут чувствовать себя гораздо комфортнее на улицах, во дворах и на пешеходных переходах. Ведь за порядком станут следить сразу 2 с половиной тысячи камер. Год назад их установка началась как в самом областном центре, так и в городах Хромтау, Кандыагаше и Шалкаре.
Однако прошел уже год, а камеры так и не заработали. В акимате заявили, что на победителя тендера подал иск другой участник. И все это время шли судебные тяжбы. На этой неделе дело наконец закрыли, теперь камеры должны заработать.
"С этого дня, получается, признан действующим договор. Соответственно, ранее указанные требования к поставщику по технической спецификации, по срокам установки камер, начнут действовать, как только мы получим бумагу официальную. И процедурно уже сможем полноценно начать внедрять этот проект", - сообщил руководитель управления цифровых технологий Актюбинской области Асет Отарбаев.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116584-ulichnye-kamery-za-5-5-mlrd-tenge-uzhe-god-ne-mogut-podklyuchit-v-aktyubinskoy-oblasti/