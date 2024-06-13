Ковром покрывает степь: еще один регион Казахстана атаковала саранча (видео)

Нашествие саранчи вслед за западом и югом началось и на востоке Казахстана - от насекомых страдает область Абай, передает сайт телеканала КТК.

Особенно сложная ситуация в Аксуатском районе, где вредители заполонили пастбища и сенокосные поля. Насекомые уже охватили внушительную территорию – почти 7 тысяч гектаров.

Местные жители боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота. На кадрах, которые сняли жители, видно, как крылатые насекомые ковром покрывают степь.

К обработке полей привлекли специалистов из Шымкента. В ближайшее время в регионе обработают 2 тыс. гектаров.

"В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе", - сообщил начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.

Источник: КТК