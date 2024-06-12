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Двое подростков разбили припаркованное авто в Алматы

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Мальчик бьет ногой стекло авто
Мальчик бьет ногой стекло авто. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

В Алматы на видео попали подростки, которые намеренно громят припаркованный автомобиль. В полиции сообщили, что проводят проверку, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-паблике Kris P Brothers️️️. На записи двое мальчиков бьют припаркованный на улице автомобиль.

Видно, что подростки намеренно причиняют ущерб авто: разбивают стекло, пытаются оторвать бампер, пинают фары и даже залезают на капот, чтобы ударить ногой по лобовому стеклу.

По информации авторов поста, инцидент произошел в ЖК "Алмалы".

Мальчик отгибает бампер авто
Мальчик отгибает бампер авто. Фото: instagram.com/kris_p_brothers

На запись отреагировали в Департаменте полиции Алматы. Сообщается, что до данному факту проводится проверка.

"По словам подростков, чужой транспорт они повредили из хулиганских побуждений. Объективные обстоятельства устанавливаются. Будет дана правовая оценка", – отметили правоохранители.

Напомним, на днях сообщалось, что в Аягозском районе области Абай неизвестный забрасывал камнями машины, едущие по дороге – тогда происшествие также попало на видео.

Заметно, что в какой-то момент брошенный камень повредил лобовое стекло одного из автомобилей. Однако, когда машина остановилась, нарушитель решил повторить бросок.

А в начале апреля полицейские задержали жителя Петропавловска, разгромившего два остановочных павильона. Свое поведение мужчина объяснял плохим настроением.

При этом в сентябре прошлого года мы писали о том, что в Астане иностранец разбил лобовые стекла у нескольких автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116470-dvoe-podrostkov-razbili-priparkovannoe-avto-v-almaty/

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