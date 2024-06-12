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"С каждым днем деревья сохнут": в нацпарке "Бурабай" обратились к казахстанцам с призывом

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Завязки на ветках деревьев
Завязки на ветках. Кадр из видео: Instagram.com/parkburabay

Администрация национального парка "Бурабай" заявила о вреде, который приносят казахстанцы деревьям, передает NUR.KZ. Из-за завязок на ветках деревья нацпарка сохнут.

На странице национального парка "Бурабай" в Instagram опубликовано обращение к казахстанцам в связи с тем, что деревья высыхают из-за оставленных туристами завязок.

"Посмотрите на эти кадры. Деревья в нашем национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. Завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту.

Призываем всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев", - с таким призывом обратились представители национального парка к отдыхающим.

Сообщается, что сегодня школьники и инспекторы ГНПП "Бурабай" собрали с деревьев более 15 тыс. повязок. Они освобождали ветки сосен и берез вблизи скалы Аютас от завязок, сделанных туристами из целлофана, ткани, целлюлозы и других материалов.

"Завязки, оставленные на ветках деревьев, представляют серьезную угрозу для их здоровья. Они затрудняют рост и влияют на развитие деревьев, перекрывая доступ света и воздуха к веткам. Материалы, из которых изготовлены завязки, впитывают влагу и создают дополнительную нагрузку на ветки, приводя к их повреждению или даже обрыву. Кроме того, завязки из целлофана и пластика разлагаются очень медленно, создавая долгосрочную проблему для экосистемы", - объяснил мастер леса Айбек Ақжүніс.

"Меня поражает масштаб проблемы: только с одной сосны мы сняли больше полмешка завязок! Я призываю всех соблюдать чистоту в лесу и беречь природу", - сказал участник акции Радмир Алгазин.

Ранее в нацпарке "Бурабай" приступили к очистке скал от надписей, оставленных туристами. Ожидается, что работы займут больше года. Сообщалось, что практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными росписями. Большинство надписей на скалах являются многослойными, толщиной до 1 см, и сложными для удаления.

В мае этого года глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине высказался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай.

"Если говорить про Бурабай - я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень многое было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес. В частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать с озера. К сожалению, такие факты есть, а брать ее централизованно с водопровода - там есть аварийные проблемы", - заявил в ответ Ермек Маржикпаев.

Национальный парк Бурабай расположен в Акмолинской области и занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть Казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны. С XIX века местность славится как санаторно-курортная.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116431-s-kazhdym-dnem-derevya-sohnut-turisty-vredyat-nacparku-burabay-zavyazkami-na-vetkah/

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