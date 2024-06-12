Предпринимателя в Астане незаконно оштрафовали на 14,5 млн тенге
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Столичного предпринимателя незаконно привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 14,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.
В Астане защитили права 19 предпринимателей, которых уполномоченные органы незаконно привлекли к штрафам на сумму более 60 млн тенге, сообщается на официальном сайте прокуратуры.
К примеру, уполномоченный орган без проведения проверки по результатам камерального контроля привлек предпринимателя к адмответственности в виде штрафа в размере 14,5 млн тенге. При этом бизнесмену не представили права самостоятельного устранения нарушения.
По актам прокурорского надзора постановления уполномоченного органа отменены, права вышеуказанных предпринимателей защищены.
Ранее в области Ұлытау у иностранной компании, которая занималась строительством дороги, незаконно изъяли паспорт. В дело вмешалась прокуратура и защитила ее права.
В августе прошлого года добросовестному предпринимателю, оказавшемуся под давлением, вернули 82 млн тенге. Виновное должностное лицо в ДГД привлекли к ответственности. В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о преследовании предпринимателей в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116377-predprinimatelya-v-astane-nezakonno-oshtrafovali-na-14-5-mln-tenge/