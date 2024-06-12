Многометровый "фонтан" из канализационного люка засняли жители Астаны
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Канализационный люк прорвало в Астане по одной из улиц. Очевидцы поделились кадрами многометрового "фонтана". В "Астана-Теплотранзите" прокомментировали произошедшее.
В Астане по улице Богенбая прорвало канализационный люк. Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле Astanovka98.
В пресс-службе столичного Теплотранзита прокомментировали инцидент.
"12 июня в ходе проведения обязательных гидравлических испытаний по улице Богенбай Батыра, 24/2, Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО "Астана-Теплотранзит" незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт", - говорится в ответе.
Жителям принесли извинения за временные неудобства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116299-mnogometrovyy-fontan-iz-kanalizacionnogo-lyuka-zasnyali-zhiteli-astany/