Лекарство от лудомании: о борьбе с нелегальными площадками рассказал председатель АБК

Правительством принят "Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в РК на 2024-2026 годы", на реализацию которого предусмотрено более 80 млн тенге из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Основные измеряемые показатели плана: снижение количества легальных участников пари, делающих ставки у законных лицензируемых букмекеров, почти в три раза, что напрямую означает борьбу с регулируемым бизнесом вместо незаконного.

Повлечет ли это за собой массовый отзыв лицензий у легальных букмекеров и уход болельщиков в офшоры, рассказал председатель ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана" Эльдар Жума.

– Эльдар, как вы считаете, возможно ли с помощью разработанного плана одержать победу над лудоманией?

– Мы с коллегами по Ассоциации принимали участие в разработке плана на определенных этапах. И в своих предложениях руководствовались в первую очередь международным опытом и реально существующими фактами. Думаю, при внесении этих предложений в окончательную версию плана шансов решить проблему лудомании было бы больше. Но, к сожалению, от наших инициатив и аргументов разработчики отказались.

– Вероятно, потому что вы, как говорится, заинтересованная сторона…

– Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы у честного бизнеса была возможность работать с пользой для общества. Все наши предложения опирались на мировую статистику, на опыт разных стран и авторитетных институтов в борьбе с лудоманией и с факторами, провоцирующими ее рост. Ведь в названии плана указана не только эта проблема, но и незаконный игорный бизнес. И они неразрывно связаны...

– Вы говорите о нелегальных онлайн-ресурсах?

– Да, я имею в виду нелегальные офшорные интернет-площадки. Но вопрос в том, какими методами с ними предлагают бороться. Я не зря делаю акцент на международном опыте, о котором в окончательной версии плана ни слова не сказано. Однако еще в конце 2021 года Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало глобальный доклад, и там целый раздел посвящен незаконному букмекерству. В нем четко и обоснованно говорится, что расширение масштабов этой нелегальной деятельности напрямую связано с ограничениями на законный игорный бизнес. И есть сотни примеров по всему миру, в частности – Китай, это сегодня лидер мирового офшорного рынка. Там, несмотря на запреты, ежегодный оборот незаконного интернет-гэмблинга – порядка 600 млрд долларов.

– Тем не менее, в плане сказано, что офшорные площадки на территории Казахстана блокируются, приведены цифры и прогнозы.

– Еще раз подчеркну – план, на мой взгляд, не опирается на существующий опыт. Проблема офшорных площадок не столько в том, что они вообще существуют, а в том, как они обходят различные блокировки. Здесь мы опять же обращаемся к международным данным, в частности – данным Интерпола. Есть конкретная статистика, что офшорные площадки имеют десятки своих клонов, так называемые "зеркальные" сайты. Пока компетентные органы, соблюдая все необходимые процедуры – выявление, предписание, занесение в соответствующий реестр, блокировка – заблокируют один сайт, тот же сайт уже запустит 10 своих клонов. Аналогично с их рекламой – пока заблокируют один ролик, по Сети расползутся еще 20. Соответственно, прогнозы, которые упомянуты в плане, мне кажется, слишком оптимистичные. И главное – не совсем понятны критерии, по которым они рассчитаны.

– Получается, что с ними невозможно бороться?

– Нет, с ними можно бороться. Об этом тоже говорят профессиональные эксперты – нужно так регулировать законный игорный бизнес, чтобы не допускать отток желающих играть граждан на эти самые нелегальные площадки. Но здесь надо признать очевидный факт, что желающие играть люди всегда были и будут, что подтверждает вся история человечества. Я сейчас не про лудоманов, а про большинство людей, для которых спортивные пари – это просто развлечение. А существующий план, по сути, опирается лишь на практику запретов и жестких ограничений, приравнивая к лудоманам всех игроков без исключения.

– Вы, кстати, сказали о том, что лудомания и нелегальные площадки напрямую связаны…

– Конечно. Такие площадки провоцируют рост лудомании – там не действуют правила о возрасте игроков, не работают принципы самоограничения. Кроме того, все деньги, которые туда утекают, идут мимо бюджета, мимо системы госдоходов. В отличие от легальной отрасли, которая прозрачно работает и платит миллиарды тенге налогов.

– А с прочими составляющими плана вы согласны?

– Мы согласны с тем, что комплексный подход в целом необходим. Поддерживаем те пункты, которые подразумевают совершенствование информационной политики, оказание медицинской помощи – в первую очередь, психологической. Главное, повторюсь, не создать излишним давлением такие условия, при которых игроки уйдут в офшорные интернет-зоны, потому что там никакая информационная политика работать не будет, никакие ограничения не действуют. Что действительно будет полезным – это повышение финансовой грамотности среди молодежи и внедрение в общественное сознание принципов ответственной игры, как это делается во многих развитых странах с низким уровнем лудомании.

– Вернемся к цифрам, с которых мы начали. Что означает уменьшение втрое количества участников пари на легальных площадках в Казахстане?

– Это означает борьбу с законными букмекерами и переход игроков в офшоры. Поэтому наиболее вероятными выгодоприобретателями станут офшорные незаконные онлайн-площадки, а количество лудоманов вырастет. Доходы от играющих будут утекать в офшоры, а в Казахстане останутся лишь расходы на лечение лудоманов.