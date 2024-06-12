Скидки на товары и услуги для молодежи могут ввести в Павлодарской области
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с молодежью региона в неформальной обстановке. Мероприятие прошло в формате "вопрос-ответ", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Открывая встречу, Асаин Байханов выразил благодарность молодежи, прославляющей регион своими достижениями.
"Не устаю повторять, что тенденции развития сейчас другие, настало время неординарных решений и возможностей. Для нас очень важно поддерживать ваши смелые, свежие идеи. И для меня, как для главы региона, актуально не допустить оттока молодежи", - сказал аким.
Глава региона также поддержал инициативу о создании "Жастар картасы" - первого в стране проекта, предоставляющего скидки на товары и услуги в популярных местах отдыха молодых людей.
Отмечается, что жителей в возрасте до 35 лет в области 207 663 человека. Сегодня сформирован пул из 91-го проекта на 2 трлн тенге, который позволит открыть свыше 10 тысяч новых рабочих мест.
Напомним, ранее Асаин Байханов посетил мероприятие MamandyqFest в Павлодаре, где встретился с учащимися школ и колледжей. А победители и призеры международных и республиканских олимпиад получили денежные подарки от акима Павлодарской области.
Также на днях глава региона совершил рабочий объезд Павлодара. Он побывал в музыкальном колледже и ознакомился с ходом ремонтных работ в городе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116284-skidki-na-tovary-i-uslugi-dlya-molodezhi-mogut-vvesti-v-pavlodarskoy-oblasti/