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"До слез обидно": бизнесмен за ночь вырубил десятки деревьев в Актобе (видео)

Опубликовано:

Место сквера
Место сквера. Фото: astanatv.kz

В Актобе предприниматель за одну ночь вырубил больше двух десятков деревьев. Чиновники заявили, что подадут на него в суд, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, прямо в центре Актобе располагался небольшой сквер, полюбившийся жильцам близлежащих домов. Однако недавно вышедших утром на улицу актюбинцев ждал неприятный сюрприз - за ночь один из предпринимателей вырубил деревья, а на месте сквера оказалась стройплощадка.

"До слез обидно! Вот, смотрите, какие деревья были, ёлки были, столько внутри деревьев было! Можно было просто для отдыха детей, пожилых людей превратить его просто в маленький красивый парк. Это - скверик, это - место предназначено для сквера! Посмотрите, какое расстояние между зданиями! Разве можно здесь построить здание какое то? Мы требуем остановить это строительство, этот бардак!" - возмущена акиюбинка Анаргуль Аюпова.

По данным местных властей, участок был выкуплен 11 лет назад. В апреле этого года предприниматель получил разрешение на строительство торговой точки, но с одним условием: перед началом работ нужно было провести общественные слушания. Однако бизнесмен проигнорировал предписание властей.

"Отделом архитектуры и градостроительства будет инициирован иск в суд по факту вырубки деревьев и неисполнения требований архитектурно-планировочного задания", - сообщил замакима Актобе Султан Аманчин.

Предпринимателя обяжут также компенсировать вырубленные насаждения. Взамен одного уничтоженного дерева он будет должен высадить 10 взрослых растений. Срок и место компенсационной высадки будет определять городской отдел ЖКХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115870-do-slez-obidno-biznesmen-za-noch-vyrubil-desyatki-derevev-v-aktobe-video/

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