Теневые навесы для удобства пешеходов предусмотрят при ремонте улиц в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о работах сразу на нескольких крупных улицах Астаны. По его словам, при благоустройстве будут предусмотрены удобства для пешеходов, передает NUR.KZ.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в столице в 2024 году будет благоустроено 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

"В районе Алматы продолжаем благоустраивать набережную реки Акбулак. В прошлом году провели работы от пр. Ш. Кудайбердыулы до пр. Абылай хана. В текущем году работы проводятся от пр. Абылай хана до ул. Амман. В их числе обустройство досуговых зон, спортивной площадки, озеленение, освещение и др. Также в этом году будет открыт пешеходный мост под пр. Тауелсиздик и ул. Амман", - написал аким столицы.

По его словам, будет развита и пешеходная часть по пр. Тауелсиздик (от набережной реки Акбулак до пр. Б. Момышулы). Здесь ведутся работы по обустройству пешеходной части, озеленению, освещению, также здесь будут теневые навесы для комфортной пешеходной среды.

"Благоустроим улицу Т. Жургенова (от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова), территорию старого вокзала и прилегающие к нему улицы Гете и Биржан сала, в рамках благоустройства ЖК "Жагалау" там будет благоустроено 18 гектаров территории", - написал Женис Касымбек.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал об ужесточении требований к стройкомпаниям, возводящим дома в столице. Теперь в случае невыполнения конкретных задач, поставленных акиматом перед стройкомпаниями, на объектах будут полностью приостановлены работы до устранения нарушений.

"С июня текущего года ни одна стройкомпания не сможет начать строительство новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются", - сообщил Касымбек.

Кроме того, в мае аким Астаны рассказал о подготовке к предстоящему отопительному сезону в столице. Также Женис Касымбек подтвердил, что в течение года в столице будет создан новый район. Однако название и границы будут еще обсуждаться с общественностью.