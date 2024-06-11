Когда зарядные станции для электрокаров установят на трассах Казахстана

Порядка 40 зарядных станций для электромобилей появятся на трассах Казахстана в 2024 году. Об этом на брифинге сообщил председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передает NUR.KZ.

Дархан Иманашев сообщил, что единственным оператором по установке зарядных станций является Kazenergy.

"Сегодня с ними отрабатываются эти вопросы. Они установили 150 электрозарядов, из них порядка 50 единиц вдоль дорог республиканского значения. Мы рассматриваем основной коридор — это "Астана-Алматы", в сторону Петропавловска, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, область Жетісу", — сказал Иманашев.

По его словам, в ближайшее время стороны планируют сесть за подписание меморандума.

"Определим точки по двум основным критериям — наличие площадки, где может останавливаться автомобиль, и технических условий", — заявил Дархан Иманашев

По его словам, оператор планирует установить по Казахстану порядка 220 зарядных станций для электромобилей, из них около 90-100 штук вдоль республиканских дорог. Порядка 40 из них планируют установить в этом году.

В мае текущего года депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей.

В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций в том числе в жилых и общественных зонах;

установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;

выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей; освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

Напомним, в апреле стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции.

Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые. Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно. При этом, установка зарядных устройств для электромобилей в закрытых паркингах в Казахстане запрещена.

Также мы провели опрос среди жителе Алматы. Горожане поделились своим мнением, стоит ли казахстанцам пересаживаться с автомобилей с бензиновым двигателем на электрокары.