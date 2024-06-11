Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм объявили конкурс на лучший контент о семейном отдыхе в Казахстане

Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм рассказали о запуске конкурса, посвященного семейному отдыху в Казахстане. Победителей ждут ценные призы, передает NUR.KZ.

Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм с радостью объявляют о запуске захватывающего конкурса, посвященного семейному отдыху в прекрасной стране Казахстан. Данный конкурс призван подчеркнуть красоту и разнообразие природных и культурных достопримечательностей Казахстана, а также поощрить творческий контент, вдохновленный уникальными местами этой страны.

Участники приглашаются поделиться своими впечатлениями и историями о посещении различных мест в Казахстане, которые, по их мнению, являются привлекательными для семейного отдыха. Это может быть, как фотография с описанием, так и видео, иллюстрирующее преимущества определенного места и почему оно стоит посетить.

Основные условия конкурса:

Опубликовать пост с фотографией и/или видео, рассказывающий о привлекательности определенного места в Казахстане для семейного отдыха.

Проявить креативность и убедительность в описании выбранного места.

Обязательно отметиться словом "участвую" под публикацией о конкурсе.

Подписаться на аккаунты: @shymbulakmountainresort, @kazakhtourism_official и @kidsgofree.

Победители будут выбраны командой "Шымбулак" на основе оригинальности и привлекательности представленного контента. Всего будет определено три победителя, которые получат следующие призы:

Первое место - смартфон iPhone 15 Pro Max. Второе место - сертификат на 300 000 тенге в спортивный магазин. Третье место - денежная сумма в размере 100 000 тенге.

Последний день для участия в конкурсе – 11 июня до 12:00.

Присоединяйтесь к нашему конкурсу и откройте для себя красоту Казахстана вместе с нами! Пусть ваше семейное приключение начнется с @kidsgofreekz.