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Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм объявили конкурс на лучший контент о семейном отдыхе в Казахстане

Опубликовано:

Кабинка на канатной дороге
Канатная дорога. Иллюстративное фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм рассказали о запуске конкурса, посвященного семейному отдыху в Казахстане. Победителей ждут ценные призы, передает NUR.KZ.

Курорт "Шымбулак" и Казах Туризм с радостью объявляют о запуске захватывающего конкурса, посвященного семейному отдыху в прекрасной стране Казахстан. Данный конкурс призван подчеркнуть красоту и разнообразие природных и культурных достопримечательностей Казахстана, а также поощрить творческий контент, вдохновленный уникальными местами этой страны.

Участники приглашаются поделиться своими впечатлениями и историями о посещении различных мест в Казахстане, которые, по их мнению, являются привлекательными для семейного отдыха. Это может быть, как фотография с описанием, так и видео, иллюстрирующее преимущества определенного места и почему оно стоит посетить.

Основные условия конкурса:

  • Опубликовать пост с фотографией и/или видео, рассказывающий о привлекательности определенного места в Казахстане для семейного отдыха.
  • Проявить креативность и убедительность в описании выбранного места.
  • Обязательно отметиться словом "участвую" под публикацией о конкурсе.
  • Подписаться на аккаунты: @shymbulakmountainresort, @kazakhtourism_official и @kidsgofree.

Победители будут выбраны командой "Шымбулак" на основе оригинальности и привлекательности представленного контента. Всего будет определено три победителя, которые получат следующие призы:

  1. Первое место - смартфон iPhone 15 Pro Max.
  2. Второе место - сертификат на 300 000 тенге в спортивный магазин.
  3. Третье место - денежная сумма в размере 100 000 тенге.

Последний день для участия в конкурсе – 11 июня до 12:00.

Присоединяйтесь к нашему конкурсу и откройте для себя красоту Казахстана вместе с нами! Пусть ваше семейное приключение начнется с @kidsgofreekz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115774-kurort-shymbulak-i-kazah-turizm-obyavili-konkurs-na-luchshiy-kontent-o-semeynom-otdyhe-v-kazahstane/

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