Автобус с подложными номерами вез десятки пассажиров из Алматы

Водителя автобуса, который ездил по трассе с подложными номерными знаками, подвергли адмаресту. Внутри ТС сидели 36 пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали на информационном медиапортале МВД Polisia.kz, полицейскими на 350 км дороги Западная Европа - Западный Китай был установлен 49-летний водитель за рулем автобуса Yutong, который ехал из Алматы в Туркестанскую область. Регистрационные номерные знаки при этом у транспорта были подложными.

Автобус был водворен на штрафстоянку, 36 пассажиров автобуса отправлены по месту следования на другом автобусе.

Нарушителя арестовали на двое суток и лишили водительских прав на один год.

Всего за день полицейские выявили 131 нарушение ПДД, совершенное водителями общественного транспорта.

Добавим, в феврале в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину на авто с подложными номерами. В салоне у нее нашли еще два номерных знака, один из которых - монгольский.

К слову, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 55 тыс. тенге).