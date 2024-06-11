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"Лицо исказилось": осужденного нашли без сознания в колонии в Павлодарской области

Опубликовано:

Камера в тюрьме
Камера. Иллюстративное фото: Holger Leue/Getty Images

В Павлодарской области в учреждении №47 одному из осужденных стало плохо, сотрудники колонии оперативно отреагировали и спасли ему жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в расположении отряда учреждения №47 (минимальной безопасности) ДУИС по Павлодарской области одному из заключенных стало плохо.

Оператор поста видеонаблюдения заметила, что мужчина лежал на кровати и не двигался. Она направила дежурный наряд в данный отряд.

"Войдя в комнату, они увидели мужчину в бессознательном состоянии. Лицо осужденного исказилось и сотрудники колонии поняли, что это инсульт. Они вызвали медицинского работника учреждения и "скорую". Офицеры положили мужчину на бок и открыли окно", - рассказали в пресс-службе КУИС МВД РК.

По приезде скорой помощи мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

К сотрудникам учреждения со словами благодарности обратилась сестра осужденного. Как выяснили врачи, своевременные действия сотрудников учреждения буквально вытащили мужчину с того света.

В КУИС напомнили, что в целях реализации послания главы государства в пенитенциарных учреждениях введено сплошное видеонаблюдение с исключением всех "слепых" зон. На сегодняшний день по республике установлено более 43 тысяч камер.

По данным Большой медицинской энциклопедии, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Нарушение кровообращения может быть в головном мозге - церебральный инсульт, или в спинном мозге - спинальный инсульт.

Ранее в Актобе заключенного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, осудили за покушение на дачу взятки сотруднику учреждения №8. Он обратился к должностному лицу с заведомо незаконной просьбой пронести на территорию учреждения мобильные телефоны за денежное вознаграждение. Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а по совокупности преступлений окончательно дали 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115438-lico-iskazilos-osuzhdennogo-nashli-bez-soznaniya-v-kolonii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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