"Родился полностью синим": жительница Астаны просит помощи на реабилитацию сына

17-летний Даурен Мухтар из Астаны получил травму при рождении и сразу оказался в реанимации. В год ему поставили массу диагнозов - ДЦП, эпилепсия, частичная атрофия глаза, передает NUR.KZ.

"Моя беременность протекла нормально, без особенностей, но во время родов что-то пошло неправильно - и мой сын получил родовую травму. Ребенок родился полностью синим. Его сразу забрали в реанимацию, где мы провели три месяца - ему тяжело было дышать самостоятельно. Наконец, нас выписали домой.

Казалось, самое страшное позади, но через месяц ребенок начал постоянно кричать, был очень неспокоен, у него начались судороги и появились признаки эпилепсии. Когда сыну исполнился год, ему дали инвалидность по диагнозам: ДЦП, эпилепсия, частичная атрофия глаза", - говорит мама мальчика, Салтанат Каирбайкызы.

Началось длительное лечение - в Казахстане, в Китае, в России. В три года Даурен стал сидеть и держать голову, ползать. К слову, ползает он до сих пор, хотя двигаться ему тяжело. Однако мама уговаривает его заниматься, чтобы не было атрофии мышц.

Сейчас Даурену нужна очередная реабилитация, на которую на 20 дней нужно 697 500 тенге. Собрать такую сумму Салтанат не под силу: она одна воспитывает двоих сыновей, старший из которых - студент и не может помогать семье. Из-за того, что Даурен не может себя обслуживать самостоятельно, Салтанат не может выйти на работу.

"Даурен все понимает, интеллект у него сохранен, он все жестами показывает, но сам себя не обслуживает. Нам нужно пройти реабилитацию, так как скоро сыну исполнится 18 лет и его переведут во взрослую группу.

Больше мы не сможем попасть на эту реабилитацию. Нам не справиться без вас. Помогите Даурену пройти еще одну реабилитацию, чтобы стать немного самостоятельнее и закрепить его маленькие успехи на пути к обычной жизни", - заключила мама.

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