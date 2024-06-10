Несколько человек задержали после стрельбы на свадьбе близ Алматы (видео)
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В полиции сообщили о задержании подозреваемых в стрельбе на одной из свадеб в Алматинской области - оружие передали на экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщили в ДП, 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители задержаны и водворены в ИВС.
По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело.
Оружия, из которых производились выстрелы, направлены на экспертизу.
Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП региона.
Отметим, ранее стрельбу в воздух из огнестрельного оружия на улице устроили гости на свадьбе в Алматинской области. Действие происходило около одного из частных домов. Кадры опубликовали в Сети - полицейские сообщали, что устанавливают личности участников ролика.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115159-neskolko-chelovek-zaderzhali-posle-strelby-na-svadbe-bliz-almaty/