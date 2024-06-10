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Движение авто ограничат на сутки на одном из перекрестков Алматы

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Знак "Дорожные работы"
Знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей и гостей Алматы предупредили об ограничениях движения из-за строительства транспортно-пересадочного узла "Саяхат", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Горожан предупредили, что в Алматы в рамках реализации мастер-плана транспортного каркаса города начинается строительство ТПУ "Саяхат".

В ведомстве сообщили, что на первом этапе в целях демонтажа существующего павильона автобусной остановки "Кунаева" и переустройства водопровода с 11 июня будет ограничено движение по крайним полосам на северной стороне проспекта Райымбека от улицы Кунаева.

Перекрытие улицы
Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

А с 15 по 16 июня будет ограничено движение на съезде с проспекта Райымбека на проспект Суюнбая в связи с производством работ по переустройству водопровода.

Объезд будет осуществляться путем разворота по Райымбека на пересечении с проспектом Назарбаева и съездом через тоннель на Суюнбая.

Перекрытие дорог
Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

"В целом проектом предусмотрено строительство четырех остановочных пунктов – "ул.Кунаева", "ТРЦ Мерей", "ул. Пушкина" и "Автовокзал "Саяхат". В совокупности эти пункты обслуживают 63 городских и пригородных маршрута с большим пассажиропотоком из алматинской агломерации", - сообщили в ведомстве.

Эскиз остановки в Алматы
Эскиз. Фото: акимат Алматы

Для обеспечения комфортного и безопасного ожидания пассажирами на каждой остановке будет возведен навес порядка 50 метров в длину, под которым одновременно смогут находиться до 6 автобусов. Также будут установлены интерактивные табло с информацией о прибывающих маршрутах, благоустроена прилегающая территория. На сопряжении посадочных площадок с тротуарами и у лестниц предусмотрены пандусы для обеспечения подхода маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками, рассказали в акимате.

Завершить проект планируется до конца текущего года.

Эскиз остановки в Алматы
Эскиз. Фото: акимат Алматы

Сегодня мы также писали, что в Алматы частично перекроют движение для транспорта на участке по улице Дунаевского из-за ремонта трубопровода, которому 48 лет.

Также напомним, в Алматы с 8 июня по 15 сентября будет закрыто движение для автотранспорта по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская. Движение будет закрыто в обе стороны.

А с 5 по 12 июня в городе проходит чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований скорректировано движение по некоторым дорогам города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115147-dvizhenie-avto-ogranichat-na-sutki-na-odnom-iz-perekrestkov-almaty/

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