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Проезд на общественном транспорте сделают бесплатным на день в Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В Астане в честь празднования первого дня Курбан айта в воскресенье, 16 июня, проезд на общественном транспорте будет бесплатным, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

По данным компании, решением акимата в предстоящий праздник Курбан айт, 16 июня, проезд на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта в Астане будет бесплатным.

"Работа общественного транспорта начинается в 06:00", – добавили в CTS.

При этом отмечается, что за проезд на ночных маршрутах №201, №202 и №203, которые заработали в столице в минувшие выходные, платить в ночь с 15 на 16 июня также будет не нужно.

Напомним, на прошлой неделе Духовное управление мусульман Казахстана определило 16 июня первым днем праздника Курбан айт. Ранее считалось, что праздник в этом году будут отмечать 17 июня.

Также мы рассказывали, что в Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан айт.

Курбан айт – один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" – "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) – пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114979-proezd-na-obshchestvennom-transporte-sdelayut-besplatnym-na-den-v-astane/

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