"Змейкой" и через двойную сплошную: мопедиста-нарушителя сняли на видео в Астане

Мопедиста, который нарушал ПДД, сняли на видео на дрогах Астаны. В полиции прокомментировали кадры с опасной ездой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Ролик с мопедистом-нарушителем появился в паблике astana_sergek в Instagram. На опубликованных кадрах можно увидеть водитея мопеда, который "змейкой" катается во улице Мангилик Ел, также камера зафиксировала, как лихач проехал через двойную сплошную.

По словам автора, ролик был снят в минувшее воскресенье, 9 июня, ранним утром.

"Игнорировал правила дорожного движения, создавая хаос и опасные ситуации", - прокомментировал поведение мопедиста автор.

В полиции сообщили, что установили личность нарушителя и уже привлекли его к ответственности.

"Водитель мопеда марки Samurai привлечен к административной ответственности за невыполнение требований правил дорожного движения. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера", - сообщили в ДП Астаны.

Отметим, что буквально на днях стражи порядка обратились к водителям мопедов и самокатчикам.

В МВД отметили, что в последние годы возник настоящий "бум" на разнообразные средства передвижения на улицах городов: электросамокаты, мопеды и скутеры. В ведомстве подчеркнули, что пользователи таких видов транспорта также являются участниками дорожного движения.

Пользователям этих средств передвижения напомнили об опасности неаккуратного вождения, несоблюдении правил поведения на улице и правил движения на дороге.