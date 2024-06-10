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Нарушения при ремонте дорог на 754 млн тенге выявили в Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

754 млн тенге взыскали через суд с поставщиков за некачественный ремонт автомобильных дорог на территории Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру южной столицы.

Прокуратура Алматы вместе с Генеральной прокуратурой провела проверку в деятельности управления городского планирования и урбанистики в части соблюдения закона о госзакупках и дорожном движении при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автодорог.

В результате выявлено необоснованное применение сметной нормы и расценки в среднем ремонте автодорог, используемых при строительстве и капитальном ремонте, а также недовложение асфальта поставщиками, которое повлияло на ее плотность, говорится на сайте прокуратуры.

Для устранения выявленных нарушений законности внесен акт надзора в управление городской мобильности Алматы, во исполнение которого последними обеспечена исковая работа по возмещению бюджетных средств с поставщиков.

4 июня постановлением Верховного суда с поставщиков взыскано 754 млн тенге.

Напомним, что средний ремонт дорог в Алматы начался 1 июня. В акимате делились интерактивной картой, на которой отметили улицы, охваченные ремонтом.

Добавим также, что президент Касым-Жомарт Токаев не раз высказывался о качестве дорог в Казахстане. В конце мая глава государства озвучил проблему коррупции в сфере их строительства. А в прошлом году Токаев заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики и поручил наказать недобросовестные компании.

О ситуации с дорогами высказывался первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114922-bolee-750-mln-tenge-potrebovali-ot-postavshchikov-za-nekachestvennyy-remont-dorog-v-almaty/

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