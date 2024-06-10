Спасение лошади, провалившейся в старый колодец, попало на видео в области Ұлытау

В Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС области.

Спасатели области Ұлытау вытащили из старого колодца в Жезказгане лошадь. Животное вытаскивали при помощи спасательной веревки, лошадь не пострадала, сообщили в областном ДЧС.

Момент спасения опубликовали в Instagram.

Зимой, в феврале, в Алматы мужчина вытащил щенка из ледяной проруби в одном из водных каналов города. Видео спасения животного растрогало пользователей соцсетей.

В апреле во время паводков казахстанским спасателям не раз приходилось вытаскивать животных из воды. Так, например, в Западно-Казахстанской области провели операцию по спасению лошадей. В другом случае там же их вытаскивали за уши.

В конце мая трогательное спасение собаки из канализационного люка попало на видео в области Жетісу.