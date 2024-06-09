Жара до 40 градусов, грозы и град: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение
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В большинстве регионов Казахстана в понедельник, 10 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Алматы 10-11 июня днем ожидается сильная жара до 35-36 градусов, а в Астане - гроза и усиление ветра.
Сильную жару до 35 градусов обещают также в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а в Кызылординской области столбики термометров покажут до 40 градусов выше нуля.
Между тем в области Ұлытау, в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай в понедельник, 10 июня, прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Сильный дождь и гроза ожидаются также в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Мангистауской областях.
А в области Жетісу, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, а в Талдыкоргане - сильная жара до 34-36 градусов.
Несмотря на осадки, практически во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114607-zhara-do-40-gradusov-grozy-i-grad-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/