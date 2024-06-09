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Еще один участок проспекта Кабанбай батыра будет недоступен для транспорта в Астане

Опубликовано:

Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В акимате Астаны предупредили о проведении ремонтных работ на перекрестке проспекта Кабанбай Батыра и улицы Хусейн бен Талал, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте акимата, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Кабанбай Батыра и улицы Хусейн бен Талал в рамках среднего ремонта проспекта Кабанбай Батыра.

В этой связи с 22:00 9 июня до 22:00 10 июня 2024 года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов изменили свои маршруты.

До этого мы писали, что в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114586-eshche-odin-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-budet-nedostupen-dlya-transporta-v-astane/

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