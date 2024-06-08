Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще один участок дороги закроют в Астане

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане чуть больше чем на сутки планируют перекрыть еще один участок дороги – пересечение проспекта Сарыарка и улицы Кенесары, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Кенесары в рамках среднего ремонта проспекта Сарыарка.

"В этой связи с 20:00 8 июня до 22:00 9 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – предупредили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Также сообщалось, что сегодня вечером перекроют два съезда транспортной развязки М1 для проведения ремонтных работ.

При этом вчера стало известно, что в Астане почти на месяц перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114394-eshche-odin-uchastok-dorogi-zakroyut-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.