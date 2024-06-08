Еще один участок дороги закроют в Астане

В Астане чуть больше чем на сутки планируют перекрыть еще один участок дороги – пересечение проспекта Сарыарка и улицы Кенесары, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Кенесары в рамках среднего ремонта проспекта Сарыарка.

"В этой связи с 20:00 8 июня до 22:00 9 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – предупредили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Также сообщалось, что сегодня вечером перекроют два съезда транспортной развязки М1 для проведения ремонтных работ.

При этом вчера стало известно, что в Астане почти на месяц перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.