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Водитель "прокатил" на капоте полицейского, который пытался его остановить, в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Полицейский на капоте авто
Полицейский на капоте авто. Кадр из видео: youtube.com/@tvotyrar

В Шымкенте очевидцы сняли на видео едущее авто, на капоте которого пытается удержаться сотрудник полиции. Оказалось, водителя остановили за нарушение, но он не подчинился, передает Otyrar.kz.

Сообщается, что кадры прислали очевидцы в редакцию издания.

Видно, что сотрудник патрульной полиции, находясь на капоте, пытается остановить водителя Toyota. Прежде чем остановится, нарушитель провез полицейского несколько метров.

Инцидент прокомментировали в ДП Шымкента. Отмечается, что водителя Toyota пытались остановить за нарушение ПДД, но тот не стал подчиняться.

"Водитель указанной автомашины был остановлен за нарушение ПДД. При составлении административного протокола нарушитель, не выполнив законного требования сотрудника полиции, начал движение.

В отношении водителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РК", – заявили в департаменте полиции.

Напомним, в конце января в Астане пьяный водитель протащил полицейского по проезжей части несколько десятков метров.

А немногим ранее в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина был привлечен к административной ответственности.

При этом на прошлой неделе в Алматы на видео попал конфликт между водителем автомобиля и очевидцами, в ходе которого одного из участников "прокатили" на капоте автомобиля.

Сообщалось, что водитель избил и затолкал девушку в машину, а очевидцы пытались ему помешать. Тогда нарушитель сел в машину и поехал, зацепив при этом другого человека.

Позже сообщалось, что водителя арестовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114286-narushitel-prokatil-na-kapote-avto-policeyskogo-v-shymkente-video/

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