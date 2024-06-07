Казахстанским банкротам списали долги на 3,5 трлн тенге

На заседании Высшей аудиторской палаты подвели итоги госаудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на палату.

Как сообщается на сайте Высшей аудиторской палаты РК, в 2023 году зафиксировано недостижение плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.

В КГД в свою очередь отчитались, что республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге за счет налогового и таможенного администрирования. Однако, по оценке Высшей аудиторской палаты, эта цифра составила чуть более 709 млрд тенге, то есть меньше на 234 млрд тенге.

Кроме того, в ВАП заявили, что процедуры реабилитации и банкротства недостаточно эффективны и сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов банкротных и реабилитационных управляющих.

"В 2023 году ликвидированным банкротам списано неуплаченных долгов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1 трлн тенге. Выявлены факты назначения банкротными управляющими аффилированных лиц, что создает условия для различных злоупотреблений в ущерб интересам кредиторов", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня зампред АРРФР Олжас Кизатов рассказал о мерах по снижению закредитованности казахстанцев. По его данным, на балансе банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств есть порядка 1,5 млн заемщиков, которые имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней.

Добавим, что по состоянию на 1 октября 2023 года общий долг казахстанцев перед МФО достиг 1,17 трлн тенге. При этом количество микрокредитов в 2,2 раза превышал число заемщиков.

Между тем в Казахстане задумались о введении обязательной биометрической идентификации при онлайн-оформлении микрокредитов, чтобы усилить безопасность граждан.