Родителей мальчика из Костаная могут наказать за сообщение о бомбе и террористах в школе

Мальчик из Костаная решил развеселить друзей и сообщил о "бомбе и террористах" в здании одной из школ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. За ложь могут наказать родителей.

По данным портала Polisia.kz, 6 июня в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.

"На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям, – отметил исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.

Напомним, в апреле этого года похожий случай также произошел в Костанае. Тогда учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Ранее в Кокшетау из учебного учреждения были эвакуированы 1279 учащихся и 79 преподавателей и администрация.

Лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.